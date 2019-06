Il Mondiale Superbike arriva al giro di boa di metà stagione. A Jerez de la Frontera va in scena il Round di Spagna, sesto dei tredici previsti dal calendario 2019. Il tema portante resta la sfida di altissimo livello tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Il rookie spagnalo, al debutto in Superbike, dopo aver letteralmente dominato i primi 4 round stagionali con la Ducati Panigale V4R, a Imola ha corso in difesa cercando di limitare i danni. In Italia si è assistito infatti alla grande prova di forza del 4 volte campione del mondo Rea che ha conquistato per distacco una splendida doppietta e, se gara due domenica non fosse stata cancellata, la tripletta del n.1 Kawasaki sarebbe stata molto probabile. La sfida riparte inevitabilmente a Jerez e c'è da chiedersi se qualcuno sarà in grado di inserirsi nella lotta tra Bautista e Rea che ad oggi hanno vinto 13 gare su 13 in due. Un record nella trentennale storia del mondiale SBK.