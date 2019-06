Federico Caricasulo sbanca Jerez con vittoria e record della pista in gara all'ultimo giro, dopo essere stato privato della pole position per via di una penalizzazione: nel suo miglior giro in qualifica, non avrebbe infatti rallentato in un tratto interessato da una bandiera gialla; lo stesso provvedimento è stato preso per Raffaele De Rosa (da quarto a quinto in griglia) e Federico Fuligni (rimasto sedicesimo). In una gara di gruppo con sei moto coinvolte, Caricasulo è stato bravo a scattare nel momento giusto, a tre giri dal termine, superando Jules Cluzel e mettendolo tra sé e Randy Krummenacher. Lo svizzero ha passato il francese, ma il distacco accumulato dal leader era ormai troppo grande; inoltre, Caricasulo ha girato comunque più forte del compagno di squadra nelle ultime fasi. Sono proprio Krummenacher e Cluzel a chiudere il podio in quest'ordine. Thomas Gradinger beffa Raffaele De Rosa nel finale per la quarta posizione, mentre Lucas Mahias molla proprio negli ultimi giri e chiude sesto. A completare la top-10 sono Hikari Okubo, Isaac Vinales, Corentin Perolari e Peter Sebestyen. Gli altri italiani: Ayrton Badovini 13°, Michael Canducci 19°, Gianluca Sconza 20°, con Federico Fuligni ritirato.