Ottime notizie per il Team Petronas: Fabio Quartararo, reduce dall'operazione del 4 al braccio destro per una sindrome compartimentale, ha ottenuto il via libera dai medici per affrontare il GP di Catalunya. Il rookie francese scenderà dunque in pista sul tracciato dove vinse l'anno scorso nella categoria Moto2: "Non ho ancora totalmente recuperato, manca ancora una settimana per essere al della forma, ma cercheremo di fare bene questo weekend".