Trovare Fabio Quartararo in cima la lista dei tempi non sorprende più, neanche se il pilota Yamaha Satellite che guida una M1 simile a quella degli ufficiali solo al 80% è reduce da una operazione di sindrome compartimentale. Il francese è stato veloce e consistente. Su una pista che nonostante il nuovo asfalto presenta ancora diversi avvallamenti e che nella prima sessione era davvero molto scivolosa ha iniziato bene Andrea Dovizioso, secondo, mentre Petrucci ha migliorato l'aderenza al posteriore solo nella seconda sessione. Alle spalle dei primi due Nakagami con la Honda di Cecchinello in crescita costante, Pol Espargarò con la KTM che propone mille migliorie tecniche. Subito dietro Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, i due talentuosi italiani.

Rossi, buon passo

Valentino Rossi ha lavorato maggiormente in ottica qualifica per lasciarsi alle spalle i fantasmi del Mugello; il suo passo non è male, ed ha fatto anche la prova comparativa con il nuovo scarico più lungo per migliorare la potenza in alto.

Marquez 9°, Lorenzo lontano

Marquez è nei dieci, nono per l'esattezza, rispetto agli altri GP non ha fatto le due sessioni con un solo treno di gomme ma ne ha provate diverse, comprese le soft nuove a fine sessione. Marc non è a posto come nelle altre gare, ma questa è solo un'impressione che il campione del mondo sulla pista di casa può rispedire al mittente in qualsiasi momento. La tendenza invece non sembra possa essere invertita da Jorge Lorenzo, che è tornato dalla sua visita in Giappone alla Honda con delle modifiche ergonomiche, ma di fatto i tempi non arrivano.