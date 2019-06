Andrea Dovizioso fatica a mantenere la sua tradizionale calma dopo il GP di Catalunya. La sua gara è terminata dopo appena due giri, a causa del maxi incidente innescato da Jorge Lorenzo. Dovizioso è stato il primo pilota centrato dal maiorchino, in una dinamica sfortunata che ha coinvolto anche Maverick Vinales e Valentino Rossi. Come ha ammesso lo stesso Lorenzo, dopo essersi scusato, questo errore pesa molto soprattutto nella stagione di chi, come Dovizioso, sta lottando contro Marquez per provare a vincere il Mondiale. Ed è proprio questo che genera l’amarezza nell’animo di DesmoDovi: "Lorenzo è venuto nel box e si è scusato, nei fatti non cambia la situazione, Marquez è già fortissimo così – spiega il pilota della Ducati –. Quello che è successo è chiaro, Lorenzo non è stato lucido. L’errore in sé non è grave, ma Jorge è un campione e in questo modo ha inciso nella lotta per il Mondiale: questo rende l’errore grave. Jorge va penalizzato perché l’errore è dovuto a troppa foga, se sei con quattro piloti devi stare più attento, soprattutto perché è una staccata difficile e lui ha pensato solo a superare Vinales. Va penalizzato come succede per i piloti della Moto3".