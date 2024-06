Si attende l'ufficialità, ma Ducati ha scelto Marc Marquez come compagno di Bagnaia a partire dal 2025 con un contratto biennale. Ci sono stati degli incontri importanti dopo la gara del Mugello, con la Ducati che ha provato a tenere sia Marquez che Martin. Entrambi i piloti, però, hanno espresso la volontà unica e sola di andare in rosso nel team ufficiale. Non potendoli accontentare entrambi Domenicali e Dall'Igna hanno scelto l'8 volte iridato. Le ultime da Sandro Donato Grosso

Giornata di test ufficiali condizionata dalla pioggia per la MotoGP, con alcuni piloti che non sono neppure scesi in pista. Ma a tenere banco al Mugello è stato il mercato piloti. Per l'ufficialità bisognerà attendere i prossimi giorni, ma - come riportato da Sandro Donato Grosso - Ducati ha scelto Marc Marquez per affiancare Pecco Bagnaia nel team ufficiale dal 2025 con un contratto biennale. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la scelta è ricaduta sull'otto volte iridato. Ci sono stati degli incontri molto importanti domenica dopo il Gp d'Italia, con la Ducati che ha provato in tutti i modi a tenere sia Marquez che Martin. Entrambi, però, avevano espresso chiaramente la volontà unica e sola di vestire il rosso. Non potendoli accontentare tutti e due Gigi Dall'Igna e Claudio Domenicali hanno optato per lo spagnolo del team Gresini.