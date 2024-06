Il team manager Ducati Davide Tardozzi ha parlato a della scelta di Borgo Panigale per il pilota da affiancare a Bagnaia dal 2025: "Siamo abbastanza sereni, pur sapendo che purtroppo dovremo fare un torto a qualcuno e questo ci dispiace. Vorremmo tenere tutti ma non sarà possibile. Cercheremo di fare la miglior scelta per il futuro della Ducati Corse. Prima di Assen (28-30 giugno) si saprà, non credo che manchi molto"

GP D'ITALIA: HIGHLIGHTS - TEST MUGELLO