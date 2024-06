"E' successo tutto in una notte, abbiamo colto un’opportunità. Ci siamo portati a casa uno dei migliori talenti. Jorge era uno degli obiettivi, quasi inaspettato. Non pensavamo potesse decidere di venire". L'ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, commenta così a Sky l'ingaggio di Martin dal 2025. Poi sull'altro pilota: "La priorità è capire cosa vuol fare Vinales, è un punto fisso per noi ma non forziamo nessuno. Se non volesse restare, andremo sul mercato. Bezzecchi? Se fosse disponibile, perché no?"

I DETTAGLI