Jorge Martin si trasferirà in Aprilia dalla stagione 2025. Il pilota spagnolo a fine campionato lascerà il team Pramac e ha firmato un contratto pluriennale con la casa di Noale. L'ad Massimo Rivola: "Jorge è un tassello per arrivare all'obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame"

Jorge Martin sarà un nuovo pilota Aprilia a partire dal 2025 . Nella giornata di lunedì la casa di Noale ha ufficializzato l'arrivo del pilota spagnolo, che ha firmato un contratto pluriennale . Prenderà il posto dell'amico fraterno Aleix Espargaró che si ritirerà al termine della stagione. Martin lascerà Ducati dopo 4 campionati , con la casa di Borgo Panigale che ha scelto Marc Marquez per affiancare Bagnaia dal prossimo anno (manca ancora l'ufficialità).

Rivola: "Un tassello per arrivare all'obiettivo che cerchiamo"

"Un percorso di crescita inarrestabile - ha dichiarato Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing nel comunicato ufficiale. Jorge è un tassello per arrivare all'obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame in Aprilia Racing. Grazie al Dottor Michele Colaninno per questa opportunità, ci siamo sentiti ieri sera e senza perdere tempo abbiamo deciso".