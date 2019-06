Poche ma forti parole da parte del Team Manager della Yamaha, Massimo Meregalli, nel commentare l'episodio decisivo del GP di Catalunya, lo strike di Jorge Lorenzo. Fuori in un colpo solo piloti in lotta per il podio e per il Mondiale come Dovizioso, Rossi e Vinales: "Ciò che è successo brucia tanto. Forse un rookie alla prima gara può commettere un errore del genere, non un 5 volte campione del mondo come lui è solito puntualizzare", dichiara Meregalli rivolgendosi a Lorenzo.