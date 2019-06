La gara di Rossi al Montmeló finisce dopo appena due giri, coinvolto nel maxi incidente provocato da Jorge Lorenzo. Un vero peccato per la Yamaha, che in un colpo solo ha perso sia Valentino sia Vinales. Un vero peccato soprattutto perché la Yamaha aveva dimostrato in questo weekend di essere in netta crescita rispetto alla settimana da dimenticare al Mugello. E proprio la parola "peccato" ricorre spesso nelle dichiarazioni di Rossi dopo il GP di Catalunya: "Peccato, molto peccato, perché fino alla gara era stato un weekend positivo. La moto andava meglio, ero molto contento, abbiamo lavorato meglio nel box. Abbiamo indovinato la scelta delle gomme, ma non ho avuto neanche il tempo di capire come potevamo andare. La moto di Lorenzo mi ha colpito, mi sono fatto un po’ male alla caviglia, sono cose che comunque succedono in gara. Purtroppo ero dietro Petrucci che mi dava un po’ fastidio perché ero più veloce, avevo pensato di buttarmi dentro, infatti sono arrivato in curva abbastanza forte. Il problema è stato che proprio in quel momento la moto di Lorenzo mi ha falciato".