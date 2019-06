Aleix Espargarò scenderà in pista per il Gran Premio d'Olanda. Lo spagnolo era stato coinvolto in un incidente durante il Gran Premio della Catalunya, riportando una una microfrattura al femore e una lesione alla tibia sinistra. Nel corso della gara era stato vittima di una caduta causata dal suo compagno Bradley Smith che, arrivato lungo alla staccata, ha perso il controllo del posteriore della moto, urtando il numero 41 della'Aprilia. Il pilota catalano aveva manifestato la sua intenzione di tornare in pista il prima possibile e di dedicarsi alla riabilitazione per velocizzare i tempi di recupero. I medici della Clinica Dexeus di Barcellona hanno dato l'ok per il suo rientro in Olanda, decretando l'evoluzione dell'infortunio positiva.

Aleix Espargarò: "Sono motivato, Assen è una delle mie piste preferite"

"In questa settimana ho affrontato una riabilitazione intensa, con tutte le tecniche e le attrezzature possibili. Sono contento dei risultati perché mi sento piuttosto bene, nonostante il movimento laterale sia ancora difficoltoso a causa dell'edema osseo. In ogni caso sono motivato a tornare in pista ad Assen, uno dei circuiti che più mi piacciono del calendario MotoGP"