"Dobbiamo fare uno step in avanti per recuperare punti su Marquez, che quest'anno si è giocato la vittoria praticamente in tutte le gare. Non sarà facile, ma dobbiamo migliorare la velocità perchè siamo in tanti a essere veloci", così Andrea Dovizioso commenta nel giovedì del Gran premio d'Olanda. Il ducatista arriva da una gara difficile come quella della Catalunya che ha visto Marquez allungare in classifica grazie allo strike di Lorenzo che ha messo fuori gioco Dovi, Rossi e Vinales. Il pilota di Forlì scenderà in pista con il nuovo telaio, inaugurato durante i test di Barcellona, ma deve ancora capire se questa direzione che ha preso il suo team nello sviluppo tecnico lo soddisfa: "Se sono contento? Lo scopriremo più avanti. Intanto è importante lavorare su questi aspetti, come il telaio. Sono elementi difficili da sviluppare durante l'annata ed è fondamentale averlo provato nei test a Barcellona dove si è più calmi per capire i dettagli e le differenze. Ora vogliamo provarlo e riconfermarlo su una pista completamente diversa come Assen"