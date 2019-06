"Assen è una pista che mi è sempre piaciuta, piace un po' meno alla Ducati, ma dipenderà dalle gomme e da come si adatteranno alla nostra moto e alle temperature del weekend. Voglio giocarmela come ho fatto nelle precedenti gare. A Barcellona abbiamo trovato un setting che mi è piaciuto molto e che va a compensare i nostri punti deboli"- E' molto positivo l'approccio di Danilo Petrucci a inizio del Gran Premio d'Olanda dopo le ottime performance delle ultime gare dove ha sempre concluso sul podio. Il pilota della Ducati ha decisamente trovato la mentalità giusta per affronare il weekend di gara dopo un inizio di stagione in salita: "Dopo Austin mi sono resettato, ho smesso di pensare al futuro e ho deciso di godermi di più il presente. Un anno fa avrei pagato per essere in questo team, ma dopo le prime gare non mi stavo divertendo, avrei voluto essere da un'altra parte, proprio in un altro sport. Poi sono cambiato, ho deciso di dare il massimo, ho fatto lo step mentale che mi serviva, ora ho un approccio più zen"