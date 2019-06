"Quando fai una cosa del genere devi essere penalizzato. La Race Direction ha deciso di non farlo aprendo un precedente importante quanto pericoloso": Vinales ribadisce il concetto riguardo lo strike di Jorge Lorenzo nel GP in Catalunya (maxi caduta decisa da un suo errore, che ha coinvolto Dovizioso, Rossi e lo stesso Vinales). "Dopo questo episodio altri potrebbero cercare manovre oltre il limite in punti della pista in cui è impossibile sorpassare", aggiunge lo spagnolo della Yamaha. I due non si sono più sentiti: "Ero molto arrabbiato, perché credo che fosse una gara nella quale avrei potuto lottare per la vittoria. So che a fine GP è venuto per scusarsi con il team, personalmente non l'ho sentito ma può chiamarmi, ha il mio numero". "Ciò che succede in pista resta in pista, noi possiamo continuare ad essere amici. Per me non è cambiato nulla tra noi", conclude Vinales.