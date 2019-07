"Andiamo in vacanza con i compiti già fatti! Due vittorie ed entrambi leader del Campionato!": è questo il testo del post su twitter di Marc Marquez, al termine del weekend in Germania. Ha vinto lui al Sachsenring e ha vinto il fratello Alex, impegnato nel Mondiale di Moto2: vittorie preziosissime per entrambi nel nono GP stagionale: il pilota di MotoGP allunga su Dovizioso, ora distante 58 punti, mentre Alex si porta in cima alla classifica davanti a Luthi a +8. Ora inizia la pausa estiva, la prossima gara del Motomondiale è in programma il 4 agosto a Brno. "Dobbiamo essere particolarmente contenti per come ci avviamo alla sosta e festeggiare", ha ribadito Marquez. Che la festa cominci, dunque...