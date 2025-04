Il "Diablo" ha interrotto il digiuno di pole position della Yamaha, che non partiva dalla prima casella in griglia dal GP d'Indonesia del 2022 (62 GP e 1133 giorni fa). Quartararo ha eguagliato il record di pole a Jerez (5) appartenente a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo e ha firmato la 17^ pole con la casa di Iwata. Sabato alle 15 la Sprint Race, domenica alle 14 la gara: tutto in diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW

Fabio Quartararo riporta la Yamaha in pole position. Fine del digiuno per la casa giapponese che non partiva dalla prima casella in griglia da Gp di Mandalika del 2022. Il "Diablo", che ha firmato anche il nuovo record della pista in 1:35.610, scatterà in prima fila davanti a Marc Marquez e Pecco Bagnaia.