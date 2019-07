DOWN

Alex Lowes

Il suo weekend non è negativo in senso assoluto, alla luce di un quinto, un sesto e un quarto posto come risultati, ma i tempi mostrati al venerdì nella seconda sessione di prove libere potevano far presagire qualcosa di più. Da non dimenticare anche le due cadute nella FP1 e in Superpole, con quest'ultima che contribuisce a relegarlo in terza fila sullo schieramento, "rallentando" soprattutto la sua Gara 1 viste le ottime doti di Lowes sul bagnato.

Yamaha GRT

La formazione capitanata da Filippo Conti vive un weekend difficile. Marco Melandri chiude ultimo sul bagnato e decimo nelle due gare di domenica, Sandro Cortese non va oltre un tredicesimo posto in Gara 2 ed è vittima incolpevole della carambola in Superpole Race, dove ben cinque piloti sono caduti contemporaneamente sull'olio lasciato dalla moto di Peter Hickman; la sua R1, demolita specialmente nella parte anteriore, è stata rimessa in sesto dal team per il pomeriggio. In generale, un fine settimana da cancellare in fretta.

Michael Ruben Rinaldi

Premesso che il tracciato di Donington è molto ostico e che tutte le Ducati qui hanno sofferto enormemente, il pilota del team Barni vive in Inghilterra uno dei weekend più complicati della stagione. Due dodicesimi posti (a cui si aggiunge la sfortunata caduta in Superpole Race) sono un bottino magro non tanto in generale, ma perché comparati alle ottime prestazioni di Jerez e Misano. Adesso arriva Laguna Seca, pista sulla quale Rinaldi non ha mai corso e che quindi potrebbe riservare ulteriori grattacapi.