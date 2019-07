Rossi arricchisce la sua lunga carriera di un altro primato. Per la prima volta nella storia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il poster ufficiale dell’evento avrà un pilota chiaramente identificabile. Nell’immagine infatti è ritratto Valentino in piega, accanto alle vie di fuga del circuito dedicato a Marco Simoncelli. L'idea di dedicare il poster di Misano al campione di Tavullia è di Aldo Drudi, storico designer di Rossi che cura le grafiche dei caschi del pilota Yamaha. La scelta nasce dal desiderio di trasmettere a Valentino, nella stagione che lo ha visto festeggiare i 40 anni, un segno di riconoscenza per il ruolo fondamentale che riveste nell'alimentare la passione per il motociclismo. "Il manifesto del GP di San Marino 2019 parte dai presupposti grafici delle precedenti edizioni, ma per la prima volta il soggetto, il pilota, è identificabile - spiega Drudi -. Per i 40 anni di Rossi ho voluto tributargli un omaggio scegliendolo come protagonista, ridisegnando e colorando a mano una bellissima immagine scattata da Gigi Soldano che lo riprende in piega dall’alto". L’idea è stata ben accolta anche da Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna: "Il poster del GP di Misano è un consolidato evento di comunicazione, che introduce a uno dei palcoscenici più attesi del calendario MotoGP. Il poster di quest’anno è davvero intenso e comunica emozioni". Il GP di Misano, in programma dal 13 al 15 settembre 2019, quest’anno avrà in programma anche la MotoE: sarà possibile seguire l’intera settimana in tv su Sky Sport MotoGP e sul web con gli aggiornamenti di skysport.it.