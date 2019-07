Il Round Usa della Superbike, a Laguna Seca, è ripartito nel segno di Jonathan Rea. Il pilota della K dopo aver conquistato pole e Gara-1, ha chiuso al comando anche la Superpole Race, la prova sprint. PEr il britannico, già 4 volte campione della SBK, si tratta del sesto successo consecutivo. Secondo posto per Davies e terzo per Sykes, a seguire Razgatlioglu, Haslam, Lowes, Baz, Torres, Mercado e van der Mark. Alle 23 si torna in pista per Gara-2: diretta su Sky SportMotoGP.