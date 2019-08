"Un normale episodio da gara, non volevo ostacolare nessuno. Ero concentrato nel conquistare la pole": Marc Marquez riassume così il contatto nelle qualifiche con Alex Rins, con cui le scaramucce sono proseguite in corsia box dove i due non si sono concessi spazio fino a doversi spostare con la mano, senza guardarsi nemmeno in faccia. Rins, però, non la pensa esattamente come Marquez: oltre al reclamo del suo team, da Brno arrivano le sue dure parole nei confronti del leader della classifica: "Non ha rispetto per gli altri piloti. Non è una novità, ormai lo conosciamo. E' sicuramente un passo avanti rispetto a tutti, ha grande talento, ma come ha ostacolato Vinales nelle prime libere ha ostacolato me nel Q2. Gli piace entrare nella testa degli altri piloti, gli piace questo tipo di gioco". "Alla curva 5 è andato largo, io e Miller eravamo dietro. C'è stato un incrocio di traiettorie, poi ho visto che ha aperto un po' e sono entrato: a quel punto ci siamo toccati, ma secondo me è colpa sua: se stai procedendo lento devi far passare gli altri, io al suo posto lo avrei fatto", spiega Rins. Alex è comunque tranquillo: "Non mi sto giocando il titolo con lui, quindi non so perchè faccia così con me, forse ha paura", conclude ridendo il pilota della Suzuki.