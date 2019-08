Marquez ha dominato la decima tappa della stagione sul tracciato di Brno, ma lui stesso è rimasto cauto: "Arriveranno tracciati in cui faremo fatica, come quello di Silverstone". Per evitare che i colleghi si avvicinino il leader del Mondiale ha sottolineato di dover lavorare sull'elettronica, e l'occasione per fare passi avanti arriva 24 ore dopo la gara: lunedì alle 10 scattano i test di Brno, che sarà possibile seguire in diretta su Skysport.it. Una giornata importante per Marquez, ma ancora di più per i suoi avversari. Rossi alla vigilia del GP aveva anticipato: "Nei test inizierà il 2020 mio e della Yamaha". Al termine della gara ha aggiunto: "Il problema principale quest'anno è il gap nella top speed, siamo lontani da tutti. Gli altri motori sono più veloci e migliori da guidare. Nei test avremo un motore nuovo, speriamo di riuscire a progredire. La differenza con le altre moto è ampia, hanno alzato il livello". "L'anno scorso Yamaha aveva portato un parafanghino nuovo davanti, quest'anno invece un motore nuovo, significa che piano piano stiamo facendo passi avanti... La Yamaha deve capire che bisogna lavorare seriamente se si vuole colmare il gap", conclude Rossi.

Come seguire i test di Brno su Skysport.it

Semaforo verde alle 10, i piloti gireranno fino alle 18. Sarà possibile seguire la giornata di test in tempo reale su skysport.it: cronaca, tempi, foto per non perdersi nulla dalla Repubblica Ceca.