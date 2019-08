Marquez protagonista assoluto a Brno con una pole da record sul bagnato. Ennesimo atto di forza del campione del mondo spagnolo, che in pista ha anche innescato un botta e risposta con Rins, proseguito in corsia box e nel post gara con le accuse del pilota della Suzuki. "Marc prova sempre a entrarti nella testa. Non ha rispetto per gli altri piloti", ha dichiarato Rins. Proprio di giochi psicologici ha parlato anche Valentino: "Quello che conta è quanto vai forte in pista, il resto lascia il tempo che trova. Ciò che fa la differenza è se sei il pilota più veloce". "Io e Marquez siamo diversi perché in pista mi sono comportato sempre diversamente da lui, i giochi li facevo solo fuori dalla pista...Marc sta andando molto forte, è in grande forma, ma ognuno deve pensare a se stesso, ho già tanti di quei problemi...", conclude Rossi.