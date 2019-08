Valentino Rossi è soddisfatto a metà dopo la giornata di test di MotoGP in Repubblica Ceca. Il pilota ha portato in pista il motore della Yamaha in versione 2020 in cui cambia la forma del codone e del telaio per un ingombro diverso della nuova specifica del propulsore.

Rossi: "Dobbiamo migliorare di qualcosona"

Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la giornata in Repubblica Ceca: "È stato un buon test, abbiamo provato anche il prototipo con il nuovo motore, ma è stato solo un assaggio. Sul prototipo ci sono cose positive e cose negative, ma ci aspettiamo molto di più. Credo che arriveranno altre novità più avanti. Non era un motore nuovo, ma solo una nuova specifica. La forma del codone è nuova e abbiamo anche una nuova carena. Il test di Misano sarà importante". Secondo Rossi servono altri miglioramenti: "Il nuovo motore è sicuramente un passo in avanti, ma ne abbiamo bisogno di molti altri. Non dobbiamo migliorare di qualcosina, ma di qualcosona".