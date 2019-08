Dopo un weekend da dimenticare, con la caduta provocata da un contatto con Franco Morbidelli al Gran Premio di Brno, Joan Mir è stato ancora vittima di un spaventoso incidente nel corso dei test di Brno. Il pilota della Suzuki è finito oltre le barriere di protezione ed è stato necessario l’intervento repentino dell’ambulanza per soccorrerlo. Lo spagnolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale per accertamenti. Una prima diagnosi ha evidenziato una contusione polmonare, mentre la TAC e ulteriori controlli hanno escluso altri danni. Joan sarà tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni ma non è esclusa la sua partecipazione al prossimo Gran Premio in Austria. Tramite il suo profilo Instagram, Mir ha postato una foto direttamente dall'ospedale per rassicurare tutti i suoi fan delle sue condizioni: "Sto bene, grazie per i messaggi".