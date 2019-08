Joan Mir non ci sarà nel Gran Premio di Austria. Questo il comunicato stampa della Suzuki: "Dopo l’incidente occorso lunedì scorso nei test di Brno, Joan Mir non prenderà parte al GP di Austria previsto per domenica 11 agosto. Il pilota del Team SUZUKI ECSTAR ha subito un incidente ad alta velocità durante i test ufficiali IRTA. Il giovane spagnolo ha avuto bisogno di assistenza a bordo pista prima di essere trasportato al centro medico del circuito – dove non sono stati diagnosticati infortuni gravi, ad eccezione di una contusione polmonare che ha richiesto il trasporto in elicottero all’ospedale di Brno. Mir ha effettuato ulteriori controlli che hanno confermato la diagnosi iniziale. È stato tenuto sotto osservazione ed è stato successivamente dimesso. Date le sue condizioni, il team insieme a Mir ha deciso di non prendere ulteriori rischi, preferendo concedergli il tempo per riposare e recuperare piuttosto che cercare di prendere parte al GP di Austria".