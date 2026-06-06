Il torinese ha commentato la Sprint di Balaton chiusa al nono posto: "Giornata positiva a livello di risultato in qualifica, in gara abbiamo fatto un altro passettino in avanti in termini di feeling ma non di risultato. Ho avuto difficoltà a entrare bene in prima curva e ho perso troppe posizioni. Qui è difficile stare dietro, soprattutto in una situazione come la mia che sto soffrendo con il grip. Podio nella gara lunga? Difficile immaginarlo dopo la gara di oggi"

Nono posto per Pecco Bagnaia nella Sprint Race del Balaton Park. Il torinese, che scattava dalla quinta casella in griglia, ha perso diverse posizioni in partenza: "È stata una giornata positiva a livello di risultato in qualifica, siamo riusciti ad accedere in Q2 e abbiamo fatto un bel giro - ha commentato nel media scrum -. Acosta e Marquez in questo momento ne hanno di più, in gara abbiamo fatto un altro passettino in avanti in termini di feeling e non di risultato". Pecco poi commenta la partenza: "La prima curva è estremamente difficile, ho avuto difficoltà a entrare bene e ho perso troppe posizioni. E poi è difficile stare dietro qua, soprattutto in una situazione come la mia, che sto soffrendo con il grip e mi manca la prima fase di accelerazione. Stiamo lavorando: ieri Marc era in una situazione simile alla mia ma oggi ha fatto un gran passo avanti sul grip. Proveremo a vedere come fare anche noi per fare un altro step. Dalla domenica del Mugello ho risolto tutti i problemi in partenza, anche qui sono partito molto forte. Purtroppo alla prima curva non ho fatto una staccata chissà quanto forte. Domani devo cercare di fare un altro passettino in avanti per togliermi dal problema dei piloti all'interno".