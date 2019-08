8 giorni: questo il testo dell'ultimo post di Jorge Lorenzo su Instagram. 8 giorni è il tempo che manca alla prima uscita in pista del pilota spagnolo della Honda. La caduta nel venerdì di Assen del 28 giugno con la conseguente frattura della sesta vertebra dorsale lo ha costretto a un lungo stop, ma ora arrivano belle notizie per lui: tra 8 giorni, il 23 agosto, scatteranno le prime prove libere del GP della Gran Bretagna, e in pista ci sarà anche Lorenzo. Archiviate le ipotesi di un addio alla Honda ( settimana scorsa ha cercato di aprirsi una strada in Ducati e in Yamaha, attraverso il team Petronas, tentativi che non sono andati a buon fine ), Jorge sta raccontando il suo percorso verso Silverstone sui social. L'11 agosto un video con l'annuncio della ripresa degli allenamenti sulle due ruote: "Oggi ho completato il primo allenamento in bici dopo due mesi. Spero che mi vediate in moto a Silverstone". Il 14 un secondo video in cui al suo fianco compare Tony Arbolino, pilota di Moto3 (in classifica è a 42 punti dal leader Dalla Porta), che oltre alla città di residenzsa, Lugano, dalla fine della scorsa stagione condivide la preparazione atletica con Lorenzo. "Sto migliorando: non ho fatto il record ma ci sono andato vicino nel secondo allenamenti in bici, segno che le cose non stanno andando male", le parole di Lorenzo.