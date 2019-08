"I tifosi come un tesoro"

Quando "The Doctor" deciderà di ritirarsi, potrebbe essere uno choc per migliaia di persone che popolano i circuiti di tutto il mondo. "E’ sempre bello vedere la marea gialla, sarà un tesoro che porterò con me – dice il pilota della Yamaha -. Cosa faranno dopo il mio ritiro? La maggior parte tiferanno per altri piloti, alcuni magari non andranno più a vedere le gare. Abbiamo tanti giovani in Italia che potrebbero diventare i nuovi Valentino Rossi. Se potessi, trasferirei a loro tutti i miei fan".

L’età e il rapporto con i social

Rossi si è anche soffermato sull’età. "Sono un 40enne in forma, sia fisicamente che nell’animo. Certo, quando hai 20 anni o 30 quelli di 40 ti sembrano vecchi. Per il lavoro, che è poi anche la mia passione, sono vecchio, ma nella vita si sta bene". Poi sui rimpianti aggiunge. "Ne ho tanti relativi alla mia carriera, è normale essendo stata così longeva. Per fortuna non ne ho nella vita". Valentino ha esordito nel Motomondiale a fine anni Novanta, in un mondo molto diverso rispetto a quello di oggi. "Prima c’era più leggerezza, nello sport come nella vita. Ora è come essere sempre live, soprattutto per chi è famoso. A me piace la privacy, ma oggi basta postare un video e tutti sanno dove sei". Poi sulla politica: "Ho cominciato a seguirla negli ultimi 10 anni, ma forse non sono mai andato a votare. Mi piace seguire e capire, ma non sono parte attiva". Infine una battuta: "Cosa farei se fossi Dio per un giorno? Cercherei di rimettere a posto il nostro pianeta, resetterei tutti i danni che abbiamo fatto per garantire migliaia di anni in più di vita sulla Terra".