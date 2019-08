Andrea Dovizioso arriva a Silverstone sulla scia della sua 14esima vittoria in MotoGP, che lo porta al terzo posto di tutti i tempi tra gli italiani in classe regina. Il ducatista avrà bisogno di incanalare ogni energia nella giusta direzione per fronteggiare Marquez in Inghilterra.

Il campione del mondo sulla pista britannica ha ottenuto 4 pole position in top class su una pista che piace alla Honda: 7 partenze al palo dal 2011 fino all'anno scorso con 4 piloti diversi (Stoner, Bautista, Marquez, Crutchlow), una striscia impressionante compresa tra le due pole di Jorge Lorenzo con Yamaha e Ducati.

Proprio il maiorchino a Silverstone ha vinto 3 volte e tornerà in pista in questo weekend dopo avere saltato gli ultimi 4 Gran Premi. Le Rosse di Borgo Panigale dovranno però provare soprattutto a fermare la possibile fuga di Marquez, che quest'anno ha vinto 4 gare su 6 partendo dalla prima posizione e che ha mancato la prima fila solo ad Assen.

Silverstone ha comunque visto 5 vincitori diversi nelle ultime 5 edizioni, con 4 marche differenti nell'ultimo quadriennio. Lorenzo trionfò nel 2013, Marquez l’anno successivo; Rossi nel 2015 salì sul primo gradino di un podio tutto italiano, Vinales regalò alla Suzuki il primo successo in 9 anni nel 2016. Dovizioso nel 2017 portò la Ducati alla vittoria; infine la Rossa di Borgo Panigale l’anno scorso aveva messo le sue due moto ufficiali davanti a tutti in griglia, ma poi la gara non si corse.

Yamaha e Suzuki a Silverstone sembrano comunque bene attrezzate e non staranno a guardare Honda e Ducati giocarsi la vittoria: lo spettacolo si preannuncia molto interessante.