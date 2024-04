Primo tempo e nuovo record della pista per Bagnaia, che ha chiuso al comando le pre-qualifiche a Jerez: "Ci siamo focalizzati su quello che non stava funzionando e insieme abbiamo programmato un primo giorno come se fosse un test. Siamo riusciti a risolvere molte cose e sono molto contento, questo feeling mi mancava. Abbiamo il potenziale per lottare con più sicurezza. A livello di passo siamo messi bene, mi sembrava che fossimo i più veloci". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

