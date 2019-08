E’ già derby in casa Speed Up. Fabio Di Giannantonio, il più rapido al mattino, si è visto superare dal compagno di squadra Navarro al pomeriggio. Jorge è poi risultato anche il più veloce nella classifica combinata, mentre il romano, decisamente in ombra in FP2, è scivolato in dodicesima posizione a fine giornata. Tra i big, oltre allo spagnolo, hanno brillato Fernandez e Baldassarri, rispettivamente col terzo e quarto tempo finale, meglio di Alex Marquez, per ora sesto, due posizioni più avanti di Thomas Luthi, primo dei suoi inseguitori in campionato. Meglio al mattino che al pomeriggio anche Luca Marini, come altri piloti “vittima” delle maggiori temperature sul nuovo asfalto di Silverstone. Nella classifica comparata Luca si è ritrovato alla fine diciannovesimo, con l’obbligo di rivedere la messa a punto in vista della gara che potrebbe disputarsi con temperature ancora più alte. Positivo il decimo tempo di Mattia Pasini, confortante l’undicesimo di Nicolò Bulega, entrambi in crescita rispetto alla FP1. Parecchio lavoro davanti invece per Enea Bastianini, finito molto lontano dalla “top quattordici” che dà accesso al turno finale delle qualifiche in programma sabato: solo ventiquattresimo il pilota romagnolo, staccato di oltre un secondo e mezzo da Navarro. Per chiudere la panoramica sugli italiani, ricordiamo il quattordicesimo posto di Stefano Manzi e il diciottesimo di Andrea Locatelli. Chiude il gruppo, Marco Bezzecchi, venticinquesimo.