Arrivano le prime buone notizie dal circuiti di Silverstone. Tempi subito veloci (merito del nuovo asfalto e delle condizioni meteo favorevoli) e italiani subito in prima fila. Tony Arbolino ha chiuso il turno del mattino stampando il nuovo record della Moto3 (rimasto imbattuto in Fp2) e al pomeriggio si è confermato con un buon quarto posto, alle spalle di Darryn Binder e di Lorenzo Dalla Porta. Il toscano è partito con passo arrembante: subito veloce al primo turno ha mostrato di aver trovare in fretta il feeling con la pista inglese. Soprattutto, per ora, col terzo crono finale è più veloce di Aron Canet (sesto nella graduatoria comparata delle due sessioni) con cui si gioca il vertice della classifica in campionato. Bene anche Romano Fenati che con un ottavo post di giornata parte per confermare l’ottima prestazione del Red Bull Ring dove ha portato a casa la prima vittoria della stagione. E poi Stefano Nepa, a sorpresa decimo con tre secondi recuperati nella seconda sessione di libere rispetto al mattino, davanti a Niccolò Antonelli e quindi Andrea Migno, tredicesimo. Mancano all’appello Dennis Foggia (ventitreesimo al momento), centrato al mattino da Kazuki Masaki (moto parecchio danneggiata) e Celestino Vietti che come al solito ha preferito girare sempre da solo, su una pista che non conosce. La difficoltà del tracciato inglese, lungo e tecnico, non gli ha permesso di trovare il passo giusto, complice una messa a punto da analizzare. Il suo ventottesimo posto è di sicuro migliorabile. Fuori dai quattordici, virtualmente ammessi alla Q1, Jaume Masia.