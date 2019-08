Episodio curioso in Moto2 durante le prove libere 1: Chantra imposta la curva verso destra staccando il piede dalla carena della sua moto per trovare l'equilibrio (in pieno stile Valentino Rossi). In quel momento però Binder è già in fase di sorpasso e non può evitare il contatto con il piede del collega thailandese. Per fortuna il pilota numero 35 ritrae subito la gamba, evitando per una frazione di secondo l’incidente. Un incrocio di traiettorie analizzato con la lente di ingrandimento di Sky Sport Tech

