Warm up fenomenale sul tracciato di Silverstone di Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha del Team Petronas batte Marc Marquez (a cui non basta un quarto e ultimo setore praticamente perfetto): con il tempo di 1:59.609 è lui il migliore. Riesce a scendere sotto i 2 minuti nel finale anche Valentino Rossi, sceso in pista con la dura al posteriore (scelta che dovrebbero fare quasi tutti i piloti in gara): il distacco del Dottore da Quartararo è di 0.386. Terzo Andrea Dovizioso (+0.301), chiamato alla rimonta a partire dalle 14 (scatterà dalla settima casella in griglia). E' nona l'altra Ducati di Danilo Petrucci, al lavoro soprattutto per ritrovare grip all'anteriore. Nella top ten anche le Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli, con il sesto e ottavo tempo.

