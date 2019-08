Dal pauroso incidente di Silverstone con Quartararo non è passata nemmeno una settimana, ma Andrea Dovizioso è già tornato in sella alla sua Ducati per i test di Misano. Una due giorni positiva per il forlivese, nonostante qualche acciacco. "Sto bene, sono molto contento: era importante fare questo test, perché c’è meno grip sulla pista e non si può guidare come in passato. In ogni caso ho provato quello che dovevo provare. Non mi sono piaciuto tanto – prosegue Dovi -. Ma abbiamo lavorato, cercando di capire un po' di cose". La caduta di Silverstone è ancora impressa nella sua testa: "Si fa fatica per essere competitivi, il livello degli avversari è altissimo – ammette il pilota della Ducati - Cerchi di non fare errori e poi fai due zeri in classifica non per colpa tua. Già lottare con Marc è difficile, così è ovvio che ti girino…”. Infine sulla stagione: "Non so ci sono piste positive per noi, ma i giovani stanno migliorando sempre di più. Quest'anno poi è impossibile capire come può andare un week end, figuriamoci la stagione", conclude Dovizioso.