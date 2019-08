Un test per mettere di buon umore il Dottore. Valentino Rossi chiude la seconda giornata a Misano con il quarto tempo e si dichiara ottimista in vista della gara del prossimo 15 settembre. "E' stato un test positivo, siamo andati forte – esordisce il pilota della Yamaha -. Dovevamo provare alcune cose interessanti, abbiamo migliorato un po' il grip e in accelerazione. Sia il forcellone che lo scarico hanno reso la moto più guidabile". Una ventata di positività per 'The Doctor', che insegue una vittoria che manca dal Gran Premio di Assen 2017. "Prima di questo test ero abbastanza pessimista su Misano – ammette Vale -. Lo scorso anno siamo andati male, ma ora sono più ottimista in vista della gara. Possiamo fare bene".