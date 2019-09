Pausa estiva terminata anche per il mondiale Superbike che ritorna in pista a Portimao con Jonathan Rea pronto a difendere il bottino di 81 punti di vantaggio in classifica generale su Alvaro Bautista. Il 4 volte campione del mondo della Kawasaki sa che, con ancora 4 round da disputare, il gap è solido e rassicurante ma è ben consapevole che con 62 punti disponibili per week end i giochi non sono ancora fatti e Alvaro Bautista può ancora far male. Il ducatista, ormai un ex della Rossa (la prossima stagione sulla Panigale V4R del team Aruba è atteso Scott Redding), darà certamente battaglia, sempre che le sue condizioni fisiche risultino migliori di quelle dei recenti test in Portogallo, dove il secondo giorno non è potuto scendere in pista per i postumi della caduta (l’ennesima) nel round di Laguna Seca a metà luglio. In Algarve a lottare per il podio sono attese anche le Kawasaki di Haslam e Razgatlioglu e le Yamaha con Lowes e Vd Mark che si giocano il terzo posto nella classifica del mondiale, senza dimenticare poi Davies (doppietta a Laguna Seca con la Ducati) e Sykes con la sempre più competitiva BMW. Con due terzi di stagione ormai corsi, il mercato piloti tiene banco e anche a Portimao alcune tessere potrebbero andare a posto. Ad oggi Laverty è ufficiale in BMW per costituire una coppia al top con Sykes e Redding sostituirà Bautista in Ducati, con lo spagnolo promesso alla Honda. Lowes lascerà certamente il team factory Yamaha, al suo posto probabilmente uno degli uomini mercato, il talento Razgatlioglu che abbandonerebbe Puccetti e la Kawasaki. Molto si deve quindi ancora decidere in funzione 2020: Haslam confermato al fianco di Rea? Chi salirà sulle Yamaha GRT e Ten Kate? Senza contate le selle degli Independent team. Da venerdi la parola passerà alla pista e che pista, la splendida Portimao con i suoi saliscendi, spettacolo assicurato.

Il meglio della stagione 2019 delle Big Bikes on demand con Sky

In attesa di tornare in pista a Portimao tutto il meglio del mondiale Superbike 2019 è disponibile su Sky On Demand. Nella sezione motori è possibile rivivere round per round la stagione 2019, dal debutto shock di Alvaro Bautista con undici successi di fila al ritorno del Fenomeno Jonathan Rea. Oltre ai magazine dedicati al mondiale SBK con SkyQ e MySky è possibile rivedere il meglio del British Superbike e dell'EWC con la 24 di Le Mans e l'incredibile edizione 2019 della 8 ore di Suzuka.

Come seguire il Round del Portogallo su Sky Sport

Nel triennio 2019-2021, Sky Sport MotoGP sarà l'unico canale a trasmettere in diretta tutti i Round del World Superbike (13 appuntamenti), del World Supersport (12) e del World Supersport 300 (9). Prove libere, Superpole e gare tutte in diretta su SkySport MotoGP. In cabina di commento Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Tutte le news su SkySport24 e skysport.it.

Gli orari del Round di Gran Bretagna

Venerdì 6 settembre

11:30: prove libere 1 Superbike

16.00: prove libere 2 Superbike

16.55: prove libere 2 Supersport

Sabato 7 settembre

11.45: Superpole Superbike

12.30: Superpole Supersport

13.15: Superpole Supersport 300

14.45: pre Superbike

15.00: Gara 1 Superbike

15.30: post gara

Domenica 8 settembre

11.45: pre gara

12.00: Superpole Race Superbike

12.20: post gara

13.15: Gara Supersport

14.45: pre gara

15.00: Gara 2 Superbike

15.30: post gara

16.15: Gara Supersport 300