Decisa la coppia con cui il team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS affronterà il Mondiale di Moto2 nel 2020: Alex Marquez era già stato ufficialmente confermato, ora è stato comunicato il nome del pilota che lo affiancherà. Si tratta di Sam Lowes, campione del mondo nel 2013 in Supersport: "Alex Marquez sta svolgendo un grande lavoro, averlo come compagno di squadra mi permetterà di imparare molto da lui. Penso che ora sia arrivato il mio momento, mi sento pronto. Farò il massimo per ripagare della fiducia riposta in me, anche perchè considero la squadra in cui approderò la più forte del Mondiale. Il n.1 del team, Marc van der Straten: "Lo conosciamo bene come uomo e come pilota, sappiamo quanto valore abbia. E soprattutto condivide la filosofia del team, questo è un aspetto molto importante. Con Alex formerà una grande coppia, speriamo di vederli con costanza sul podio".