Uno spagnolo davanti a tutti. E' Albert Arenas il pilota più veloce nella prima giornata di libere in Moto3. Più rapido sia al mattino che al pomeriggio, il pilota di Angel Nieto fino a questo momento si è dimostrato il più costante su un asfalto condizionato dalle differenze di temperature: 22 gradi tra le due sessioni. Il primo dei pioti di casa è Nicolò Antonelli (secondo nella classifica combinata) grazie al tempo del mattino con la pista più veloce. Il romagnolo ha chiuso staccato di poco più di un decimo, ma nel secondo turno non è riuscito a migliorarsi classificandosi piuttosto lontano, a oltre un secondo da Arenas, con il ventisettesimo cronologico.

In FP2 si è confermato con un buon passo Tony Arbolino (terzo tempo), partito subito col piede giusto: a fine giornata il milanese si è ritrovato infatti al quino posto della generale, davanti ai suoi avversari diretti in classifica: Lorenzo Dalla Porta, che ha chiuso alle sue spalle entrambi le prove con l’ottavo tempo assoluto, e Aaron Canet, caduto alla fine della FP2, che ha concluso il venerdì addirittura undicesimo.

Sulla pista di casa (è di Cattolica) si è rimesso in luce Andrea Migno, che ha migliorato di sei decimi il cronologico della FP1 piazzandosi infine nono, meglio del suo compagno di squadra Masia che in campionato la precede di otto posizioni. Fuori per ora dalla top 14 (che garantisce l'accesso diretto alla Q2) nonostante il miglioramento intravisto al pomeriggio, i portacolori dello Sky Racing Team VR46: Celestino Vietti (diciannovesimo tempo assoluto) e Dennis Foggia (ventiquattresimo). Elia Bartolini, pilota dello Sky Junior Team VR46, in gara come wild card, ha ottenuto il ventinovesimo tempo.