Gran Premio di casa, ombrellina... In casa! A Misano Andrea Migno, romagnolo doc, ha passato i minuti precedenti al via della gara di Moto3 in compagnia di nonna Walterina. Il pilota di Cattolica è molto legato alla nonna, che cucina spesso per Andrea e lo aiuta in tante faccende di casa. Una signora che, come tutte le nonne, vizia il suo nipotino. Purtroppo per Migno la gara non è andata come si aspettava: il pilota del team Bester Capital Dubai è stato coinvolto in una caduta nelle ultime curve del GP mentre lottava per le posizioni di testa

