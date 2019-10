Ormai non possiamo più chiamarlo "sorpresa". Il rookie Fabio Quartararo ha conquistato in Thailandia la quarta pole della sua fantastica stagione, diventando il pilota più giovane con 4 pole in top-class (20 anni, 5 mesi e 15 giorni). Giusto per dare un'idea del valore di questo record, alla sua età il fenomeno Marc Marquez ne aveva messe a segno soltanto 3. Ma qual è il segreto del talento del team Yamaha Petronas? Mauro Sanchini fornisce una risposta a questa domanda. Utilizzando lo Sky Sport Tech, mette a confronto lo stile di guida di Quartararo con quello del compagno di box Franco Morbidelli. Le immagini analizzano il momento in cui il pilota francese esce dalla curva 11 di Buriram. In un primo momento la moto di Quartararo è scomposta e si impenna, ma il modo di staccare del Diablo fa la differenza: prima solleva il busto, poi chiude il gas, infine prende il freno in mano. Passa molto tempo tra quando chiude il gas e quando inizia a frenare: così facendo la forcella scende sull’anteriore in maniera molto delicata, togliendo poco grip alla ruota posteriore, per cui la moto rimane molto ben bilanciata. La Yamaha di Quartararo si muove meno, con la gomma posteriore che accarezza dolcemente l’asfalto. In questo modo la moto si scompone poco e Quartararo riesce a controllarla bene, trasferendo in modo omogeneo il peso sull’anteriore.