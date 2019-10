Fuori dall’universo motori, è leggendario il ciclo del Grande Torino, interrotto soltanto dalla tragedia di Superga. I campioni granata furono in grado di vincere il campionato di Serie A per cinque edizioni consecutive dal 1943 al 1949 (non vennero disputati i tornei del 1944 e 1945 per via della Seconda Guerra Mondiale)