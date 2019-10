Nel 2013 passa in MotoGP nel team Repsol Honda, dove prende il posto di Casey Stoner. È affiancato dal connazionale Daniel Pedrosa. Nella seconda gara della stagione (il Gran Premio delle Americhe) conquista la pole, diventando a 20 anni, 2 mesi e 3 giorni il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti in top class, superando il precedente record di Freddie Spencer (20 anni, 5 mesi e 3 giorni) che resisteva da 31 anni. Nello stesso Gran Premio batte un altro record, diventando il più giovane pilota a vincere una gara di MotoGP. È il preludio a una stagione straordinaria, che terminerà con il primo Mondiale vinto da Marquez in MotoGP (nella foto festeggia insieme a Pol Espargaró e Maverick Vinales, campioni nel 2013 rispettivamente in Moto2 e in Moto3)