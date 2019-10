"Obiettivo? Dare tutto nei primi 5 giri"

Dopo la qualifica super, Quartararo rivela la strategia da usare in gara: "L’obiettivo è dare tutto subito, nei 5 primi giri, per tentare di creare un gap rispetto alle Ducati e alle Honda, tranne che con Marquez, per provare a fare un buon ritmo". Il francese intravede anche un suo possibile antagonista per il GP di Thailandia: "Potrebbe essere la strategia di Vinales: penso che entrambi abbiamo lo stile Yamaha, ed è un bene, perché non è una moto totalmente diversa. E proprio per questo se volesse usare la nostra stessa strategia, sarebbe un vantaggio".