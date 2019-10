Marquez: "Tutto sotto controllo"

Marquez analizza la caduta: "E' tutto ok, tutto sotto controllo. Sono scivolato alla curva 5 ma in realtà la caduta è iniziata prima, alla curva 4: sono uscito a velocità troppo alta, quando sei in staccata così è difficile gestire la moto". "Sono comunque molto contento, abbiamo svolto un grandissimo lavoro soprattutto nelle quarte prove libere. Fisicamente sono ancora un po' dolorante per la caduta delle Libere ma è tutto ok, non ci saranno scuse per la gara", aggiunge Marquez. A proposito della gara, pronto a un duello all'ultima curva? "Non mi tirerò indietro, cercherò di vincere, non farò calcoli. Le Yamaha vanno molto forte ma non dimentichiamo Dovizioso, con la gomma usata anche nelle qualifiche ha fatto ottimi tempi nel finale".