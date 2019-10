Alex Marquez parte in discesa. Il leader del Mondiale si è semplificato parecchio la vita prendendosi la pole position, soprattutto perché Fernandez scatterà sesto e Navarro, il diretto inseguitore in campionato, è purtroppo caduto durante la Q1. Un brutto colpo per la sua rincorsa al titolo, ma Fernandez è staccato di 42 punti e può rendere difficile la vita a Marquez.

Con cinque gare davanti è ancora tutto aperto ma intanto Alex si gode il momento: "Qualifica importanti, dopo la caduta nelle libere ho ritrovato il ritmo. Parto con ottimismo" ha detto lo spagnolo. In prima fila, di fianco a lui, ci saranno Nagashima e un sorprendente Martin, migliore delle KTM.

Subito alle loro spalle Luca Marini, un po’ deluso per aver mancato una prima fila che sentiva alla sua portata: "Mi dispiace, ma il quarto posto non è male perché in gara con le scie si possono guadagnare posizioni. C’è un ottimo grip, non mi aspetto problemi. Meteo permettendo".

È mancato un po’ anche Nicolo Bulega, finito al nono posto, dopo aver chiuso davanti a tutti il terzo turno. In leggera ripresa Enea Bastianini, undicesimo. Deludenti invece Di Giannantonio, 18°, e Baldassarri, una posizione più indietro. Peccato per Mattia Pasini, caduto in Q1: in partenza dovrà accontentarsi della 26° posizione.

La griglia