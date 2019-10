Romagnoli: "Danilo dà tutto. Abbiamo capito cosa fare"

Anche Daniele Romagnoli, capo tecnico di Petrucci, intervenuto ai microfoni di Sky, ha svelato qualche particolare sul sabato di Danilo: "Ha fatto un buon FP4, dove ultimamente eravamo un po’ lontani dai migliori. Quindi gli ho detto di provare ad essere aggressivo nel Q1, perché stava andando molto bene". Quella di 'Petrux' è la migliore delle Ducati in griglia in Thailandia. Romagnoli rivela anche cosa c'è dietro a questa crescita sorprendente: "Dopo Aragon è stato impotante vederci tutti quanti insieme, perché nel postgara capita di non essere molto lucidi, soprattutto ad un pilota. Abbiamo parlato insieme, guardando i dati, in maniera più tranquilla, e così abbiamo capito più facilmente come affrontare le problematiche. Le stesse che hanno Dovi e Miller. Noi ultimamente non siamo andati molto veloci. Al centro di questo c’è lo stile di guida, che è influenzato da una serie di cause. La combinazione di pneumatici portati per lo stile di Danilo, che è molto aggressivo sul posteriore soprattutto col gas, ci ha messo in difficoltà. Danilo è un coraggioso, dà tutto. Però a volte dare tutto per andar veloce non è la scelta migliore. Ci sono circostanze in cui per andare più forte serve andare piano".