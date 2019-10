"Purtroppo con la prima gomma ho commesso un errore, sono andato troppo largo e sono scivolato - ammette Valentino analizzando la caduta nelle qualifiche alla curva 5 -Sono riuscito a tornare ai box velocemente, ho fatto 2 giri con l'altra moto ma era un po' diversa, non avevo le stesse gomme e non sono riuscito ad andare oltre il nono tempo". In vista della gara Rossi resta fiducioso: "Il passo non è male, i primi 3 piloti sono un po' più veloci e dietro siamo in tanti vicini, dovremo lavorare ancora, speriamo si corra sull'asciutto". Sui dubbi legati alla scelta delle gomme: "La soft all'anteriore è buona ozpione per la gara, mi trovo bene, ho completato molti giri e sono stato abbastanza veloce. Ma mi trovo bene anche con la hard, vedremo domenica cosa fare, molto dipenderà anche dalle condizioni della pista e dalle temperature".