La corsa al titolo mondiale di Andrea Dovizioso si conclude con il 4° posto nel GP della Thailandia, che ha consegnato il trionfo a Marc Marquez. Con 110 punti di ritardo e sole 4 gare da disputare, il pilota della Ducati deve abbandondare i sogni iridati: "E’ stata una gara piuttosto difficile perché purtroppo non siamo riusciti a migliorare a sufficienza nel T3 e nel T4, dove anche in prova perdevamo rispetto ai primi - ha spiegato il Dovi -. Peccato: faccio i miei complimenti a Marc e alla sua squadra perché hanno fatto una stagione spettacolare. Noi abbiamo provato a contrastarli ma non è bastato, per cui adesso dovremo lavorare con ancora maggiore impegno in vista della prossima stagione". Dovizioso è arrivato ai piedi del podio, ma con un ritardo di ben 11'' da Marquez, su una pista dove 12 mesi fa aveva lottato per il successo fino alla fine: "Purtroppo non è la prima volta che succede quest'anno. Siamo migliorati durante il weekend, ma non è bastato. Fin da subito gli altri giravano troppo forte là davanti, siamo riusciti solo a gestire la posizione. Marc ha fatto la differenza insieme alla sua squadra, creando un gap importante".

Petrucci: "Fatto un piccolo passo avanti"

Danilo Petrucci ha chiuso al 9º posto, a 23'' dalla prima posizione: "Senza dubbio oggi ho fatto un piccolo passo avanti rispetto alle mie ultime gare, ma ci manca ancora qualcosa per tornare a lottare per le prime cinque posizioni - ha detto il ducatista -. Era il mio obiettivo anche in questa gara ma purtroppo nei primi giri non sono riuscito ad essere abbastanza veloce, prendevo anche 1'' al giro e dopo, anche se avevo un buon passo, ero ormai troppo lontano dal gruppo dei piloti che mi precedevano. Ho provato anche a prendere Valentino, ma non ce l'ho fatta. Alla fine abbiamo portato a casa un po’ di punti ma non era questo il risultato che volevo: a Motegi fra quindici giorni la mia situazione dovrà cambiare”.